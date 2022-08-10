"Це вперше прозвучить в ЗМІ": Арестович зізнався, коли дізналися про плани вторгнення РФ

Олексій Арестович / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону зізнався, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну дав найбільш повний сценарій цього нападу.

За словами Арестовича, він наприкінці жовтня зрозумів, що вторгнення РФ в Україну відбудеться.

"Те, що ви зараз почуєте, це вперше взагалі прозвучить в українському медійному просторі. Я, вважайте, для вас приберігав. Наші розвідки по-різному оцінювали ймовірність вторгнення. Всі зійшлися на тому, що буде загострення. Сценарії розійшлися. Це був ще вересень. Навіть не вересень - це був ще квітень, коли перший раз (російські війська збирали біля українського кордону - ред.). Розійшлися думки: одні говорили, що це Донбас і можливі провокації на Кримському перешийку, а хтось повний сценарій вторгнення дав. І найбільш повний дав Буданов. Буданов знав усе. Військова розвідка України на дуже високому рівні зараз. І була до війни. Він дав повний розклад з усіма сценаріями. І дав більше, ніж дали Західні розвідки. Якщо ви пам'ятаєте, він з президентом їздив до Вашингтона (Буданов був з візитом в США в листопаді-ред.) вони там ще раз погодили. Це тоді, коли було в медійному просторі "неузгодженість" американських і наших даних. Так от, Буданов давав більше, ніж партнери. Більш повну інформацію", - сказав Арестович.

Він зазначив, що інформація, яку надав Буданов, ґрунтувалася в тому числі і на даних від партнерів України.

"Але у нього було більше, він давав її більш комплексно. Якщо ви пам'ятаєте, сміялися всі над картою, яку він дав в кінці жовтня. Але рівно те ж саме І сталося. "Примітивні стрілочки", - говорили. – "Це все дуже смішно". Ось посміялися всі дружно", - заявив Арестович.

Дивіться повне інтерв'ю Олексія Арестовича Дмитру Гордону

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. В заява заступник Міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

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