Запобіжний захід обрано: митрополита Павла відправили під домашній арешт

Проросійський свящеyник також зобов'язав носити електронний браслет.

Митрополит Павло повернувся до будівлі суду / Telegram

Проросійський митрополит УПЦ МП Павло, відомий як "Паша-Мерседес" повернувся до суду. Йому вже обирали запобіжний захід. Його сумні фото з'явилися в Мережі.

Прокурори відправили священника під домашній арешт на 60 днів. Його також зобов'язали носити електронний браслет, але дозволили поводитися з віруючими та вести служби.

"Паша-Мерседес" попросив, щоб у разі відправлення його під домашній арешт він знаходився саме в одному з корпусів Києво-Печерської Лаври, з якої власне керівник УПЦ МП виселяють. Також він просить, щоб йому дозволили їздити на богослужіння до Лаври, якщо він буде в іншому місці.

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Митрополит стверджує, що має нібито численні проблеми зі здоров'ям. Також він переконує, що сьогодні лікарі у нього "у голові виявили кісту діаметром 13 мм".

Митрополит Павло повернувся до будівлі суду / скріншот з відео

Варто відзначити, що денне засідання суду перервалося через те, що попу нібито стало погано і у нього "впав цукор". Суддя запропонував викликати попу швидку, але той чомусь відмовився.

Пізніше виявилося, що митрополит Павло дійсно їздив до лікарні. Саме після обстеження суд постановив примусово привезти митрополита на засідання. Після чого з'явилося відео, на якому видно, як він виходить з лікарні і їде до суду.

Митрополит Павло повернувся до будівлі суду / скріншот з відео

Також незабаром з'явилося фото похмурого митрополита Павла вже в будівлі суду.

Митрополит Павло повернувся до будівлі суду / Telegram

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до його будинку. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

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