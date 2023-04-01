Обирали запобіжний захід: пропутінському митрополиту Павлу в суді різко стало погано

Суддя запропонував митрополиту Павлу викликати швидку, але той чомусь відмовився.

Митрополиту Павлу в суді стало погано / Страна.иа

Проросійський митрополит Павло Лебідь, більше відомий як "Паша-Мерседес", різко поскаржився на погіршення стану здоров'я прямо під час засідання суду, де йому обирали запобіжний захід. Відео вже розлетілося в Мережі.

У суботу, 1 квітня, московському попу намагалися обрати запобіжний захід у Шевченківському суді Києва. Спершу другий адвокат "Паші-Мерседеса" запросив про відвід судді. Прокурор відразу ж виступив прости і суддя також відмовив у відводі.

Після цього адвокати обрали іншу тактику - митрополит Павло сказав, що дуже погано себе почуває. Як повідомляють в Мережі, у нього нібито впав цукор. Суддя запропонував викликати попу швидку, але той чомусь відмовився.

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Митрополиту Павлу в суді стало погано / скріншот з відео

Після цього суддя оголосив про перерву в судовому засіданні. Його планують продовжити вже в понеділок, 3 квітня, о 9:30. Прокурор поки точно не може сказати, чи було це зроблено навмисно, щоб просто затягнути час.

Митрополиту Павлу в суді стало погано / скріншот з відео

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до його будинку. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

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