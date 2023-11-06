Мирні переговори із Росією: у Зеленського повідомили про головний намір Кремля

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував наміри Росії почати мирні переговори з Україною. За його словами, це означатиме капітуляцію.

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У Зеленського повідомили про головний намір Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Росія не зацікавлена у мирі та дипломатичному вирішенні конфлікту з Україною. Замість цього, країна-окупант шукає "перерву в бойових діях" під маскою "миру". Про це написав радник глави Офісу президента михайло Подоляк у своєму телеграмі.

У рамках запропонованих агресором переговорів Подоляк вказав, що головна мета для Росії - це абсолютна капітуляція України.

"Хто взагалі сказав, що Росію цікавлять "переговори", "дипломатичне врегулювання" та інші розмови про мир? Росію насправді цікавить лише свій власний непрограш у війні, обов'язкове збереження частини окупованих територій, безкарність за військові злочини, збереження репутації ключового "бєспрєдєльщика" серед специфічних країн, а головне – обов'язкова капітуляція України", – йдеться в заяві. відео дня

Він також додав, що така капітуляція може приймати різні форми: або "надто невигідних договорів", або тривалої війни, або серйозної внутрішньополітичної кризи.

"Не будуйте ілюзій щодо Росії! "Мир" для них – це лише оперативна пауза, щоб пройти через мілітарно-пропагандистську модернізацію та продовжити системно руйнувати демократії. Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України. Це єдиний правильний шлях", – наголосив Подоляк.

Мирні переговори із Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов.

Також, офіційні представники США і Європи наразі проводять консультації з українським урядом щодо можливості початку мирних переговорів з Росією. Про це повідомляє NBC, посилаючись на активного високопоставленого посадовця з США та колишнього впливового американського державного службовця, який має досвід участі в подібних обговореннях.

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, стверджує, що Україна не проводить жодних таємних переговорів з Росією. Водночас він підкреслює, що будь-які обговорення мирного врегулювання неможливі, поки російські війська знаходяться на українській території.

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