Немає сенсу: Подоляк розкритикував переговори США та РФ в Саудівській Аравії

Немає жодного сенсу в "підробленому мирі".

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Переговори між США та РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Головне із заяви Подоляка:

Атаки Росії по Україні показують реальну переговорну позицію РФ

Переговори в Саудівській Аравії були форумом для нових російських "ультиматумів"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував переговори між Росією і США в Саудівській Аравії, назвавши їх форумом для нових російських "ультиматумів". Про це пише The Guardian.

За його словами, абсурдно, що Москва говорить про мир, вбиваючи українців.

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Подоляк підкреслив, що остання атака зі 176 безпілотників, випущених по Україні (атака у ніч на 18 лютого, за декілька годин до переговорів – ред.), показує реальну "переговорну позицію" Росії.

Крім того, коментуючи переговори, він додав, що вони не були належним чином підготовлені. На його думку, ці переговори були просто форумом для нових російських "ультиматумів".

"Заохочення, а не примус, добровільна і дивна відмова від сили на користь бентежного і невмотивованого умиротворення агресора", - наголосив радник глави Офісу президента.

Він також підкреслив, що немає сенсу мати підроблений мир, який призведе до неминучого продовження війни.

Переговори США та РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулись переговори представників США і Росії. За словами представниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, під час переговорів офіційні особи США і Росії домовилися про те, щоб створити механізм консультацій для вирішення проблем, які виникають у двосторонніх відносинах, з метою вжиття необхідних заходів для нормалізації роботи дипломатичних місій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між представниками Росії та США в Саудівській Аравії відбуваються про Україну без нашої участі. Українська держава ніколи не піде на ультиматуми Росії.

Водночас, представники західної розвідки та представники Конгресу США вважають, що російський диктатор Володимир Путін навіть з урахуванням переговорів між РФ і США впевнений, що він зможе контролювати всю Україну і мати вплив на Європу.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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