'Китай стане миротворцем': Небоженко розповів, кому вигідне завершення війни в Україні

Китай може стати посредником у мирних перемовинаж України та Росії / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com​

Поспіх Кремля щодо псевдореферендумів на непідконтрольних територіях України може бути пов'язаний з обстановкою всередині оточення Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Перш за все, боротьбою між "яструбами" і "голубами" - тобто тими, хто хоче миру і звільнення своєї власності в Європі, і тими, хто готовий продовжувати війну. Для "яструбів" це занадто неприємно, оскільки на чолі РФ опинилася людина, яка в свої 70 років дуже сильно втрачає здоров'я. Для будь-якого пенсіонера це - нормально, якщо він при цьому не є лідером ядерної держави", - зазначив Небоженко.

У той же час експерт не пов'язує поспіх Путіна з реакцією на заяви представників Індії та Китаю щодо швидкого завершення війни.

"Швидше, навпаки. Індія не зацікавлена в продовженні війни, тому як у них аналогічні проблеми в північних штатах, де Китай відібрав у Індії територію розміром з чверть України. Китай же зацікавлений в тому, щоб Путін показав, що він хоч щось може", - вважає Небоженко.

І додає, що саме Китай постарається виступити миротворцем і припинити війну - за словами експерта, у нього на це більше шансів, ніж у США.

"Йому не потрібно подальше ослаблення РФ, яка приймає одне рішення гірше від іншого. І потім, для Китаю важлива міжнародна репутація. Адже після пандемії коронавірусу, яка почалася в Китаї, до нього і так ставляться з великою підозрою. А якщо Китай замість Туреччини або інших країн виявиться модератором миротворчого процесу, це буде для нього перевагою. Тим більше, що можливість потренуватися в цьому у нього вже була, коли в січні 2022 року Росія вторглася в Казахстан, але потім протягом місяця звільнила його територію на вимогу Китаю", - резюмував експерт.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Китай приєднався до США, Євросоюзу і Великобританії, це могло змусило б Росію завершити війну проти України.

Також, на думку колишнього спецпредставника Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курта Волкера, Китай зараз уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні. І якщо Пекін побачить, що Росія матиме успіхи у війні, то зробить собі висновки, що відкрита агресія працює, а Захід цьому не протидіє. Зокрема, це може розв'язати руки Китаю щодо Тайваню.

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