Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили важливий для окупантів комплекс

Внаслідок критичних пошкоджень ворожий комплекс став непридатним для застосування.

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Сили оборони уразили важливий для окупантів комплекс / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот з відео

Коротко:

ЗСУ уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2"

Російський комплекс коштує близько 25 млн доларів

Оператори 412 полку "Nemesis" уразили ворожий зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" поблизу населеного пункту Зеленопіль Запорізької області. Відео бойової роботи було опубліковане на сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗС України.

У повідомлення йдеться, що внаслідок критичних пошкоджень ворожий комплекс став непридатним для застосування.

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"Вартість нового ЗРК становить близько 25 мільйонів доларів — ще одна серйозна втрата для російської системи ППО. Оператори СБС наочно демонструють, як точне планування та сучасні технології змінюють ситуацію на полі бою", — додали бійці ЗСУ.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ знищують ворожий комплекс:

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, майор ЗСУ Максим Жорін розповідав, що через погодні умови війська країни-агресора Росії знову стали собі дозволяти проводити штурми українських позицій на техніці. За його словами, росіяни намагаються пробитися до річки Оскіл, щодня проводячи штурми.

Крім того, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко повідомляв, що росіяни хочуть взяти Куп'янськ, щоб зайти з тилу та оточити угруповання українських Збройних сил.

Нещодавно Главред з посиланням на військового журналіста Богдана Мірошникова писав, що російська армія окупувала майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області.

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Що відомо про комплекс ЗРК "ТОР"? ЗРК "ТОР" — тактичний зенітний ракетний комплекс, який призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів. Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі, пише Вікіпедія.

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