"Мінські домовленості могли померти не повністю": у Раді пояснили, що буде з переговорами в ТКГ

У Раді пояснили, що буде з переговорами в ТКГ / Фото РБК-Украина

Поки що немає ніякої альтернативи переговорам у Тристоронній контактній групі, заявив Голова комітету Верховної ради із зовнішньої політики і член української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

За його словами, щоб зрозуміти, чи повністю померли Мінські домовленості чи ні, потрібно трохи почекати. Про це пише РБК-Україна.

Він нагадав, що на початок березня 2022 року була запланована чергова зустріч ТКГ. За його словами, українська сторона туди прийде, але питання в тому, чи прийде російська сторона.

"Поки що ніякої альтернативи ТКГ немає, треба почекати трохи, щоб зрозуміти, Мінські домовленості повністю померли чи ні. Треба обговорити це питання і з ОБСЄ. На початку березня має відбутися чергова зустріч ТКГ, думаю, ми на неї прийдемо – питання в тому, чи прийде інша сторона", – зазначив Мережко.

Також він зазначив, що Москва і раніше не визнавала себе стороною Мінських домовленостей, тому відмова РФ від "Мінська" після визнання "ЛДНР" по суті нічого для неї не змінює.

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Проте надалі повинна бути якась комунікація для розв’язання питань, пов’язаних з Донбасом, зауважив Мережко. Серед них – питання звільнення незаконно утримуваних ОРДЛО українців.

"Якась комунікація все одно повинна бути, і наших людей треба повертати, але на даний момент немає розуміння, з ким і як розмовляти", – сказав нардеп.

Інший член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Мінські домовленості втратили свою роль стримуючого Росію фактора після того, як РФ визнала "ЛДНР", тому у них більше немає сенсу. Проте Гармаш наголосив, що це його особиста думка, а не офіційна позиція ТКГ.

Вихід Росії з Мінських угод

22 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що Мінських угод більше немає після того, як РФ визнала офіційно "ЛДНР".

"Тепер Мінських угод не існує, чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?", – заявив Путін.

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