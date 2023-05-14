РФ б'є ракетами по глибокому тилу: названо ймовірні цілі окупантів

РФ хоче показати, що ще здатна знищити наші ресурси, пояснила Наталія Гуменюк.

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В ОК Південь прокоментували ракетний удар по Україні / Суспільне, Міноборони РФ

Нову повітряну атаку російських окупантів прокоментувала керівник прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

Як заявила вона в ефірі телемарафону, окупанти намагаються протистояти елементам єдності європейських країн.

Вона нагадала, що РФ накопичувала число ракетоносіїв в Чорному морі, а перед атакою їх було 4 з 28 "Калібрами", які були готові до застосування.

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Представник Сил оборони і охорони Півдня пояснила, що ворог використовував тактику розгалуження уваги української ППО, що пов'язано з активністю на фронті.

"Окупанти намагаються тиснути на населення, тиснути, вражаючи об'єкти в глибокому тилу. Тобто сили і міць "другої армії світу" ще є. Вони хочуть показати, що здатні знищити наші ресурси, з якими ми збираємося йти в бій", – сказала Гуменюк.

Як відомо, в ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У ряді областей прогриміли вибухи.

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося загоряння нежитлової будівлі. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

Двоє людей отримали травми. Вони з опіками та осколковими пораненнями перебувають у лікарні.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти вчинили ракетну атаку на Україну. У Києві прогриміли потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. Крім того, в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

За даними Київської міської Військової адміністрації, російські загарбники в ніч на вівторок, 9 травня, запустили по Києву близько 15 ракет. Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.

У КМВА зазначили, що це вже п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.

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