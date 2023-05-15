Удари по ЧФ у Севастополі: експерт назвав цілі для далекобійних ракет Storm Shadow

ЗСУ без проблем можуть дістати до бухти Севастополя саме завдяки ракеті Storm Shadow, пояснив Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко оцінив ймовірність удару по кораблях ЧФ / Колаж pixabay.com, facebook.com

Військовий експерт Олександр Коваленко спрогнозував ймовірність застосування Збройними силами України далекобійних ракет Storm Shadow, про постачання яких раніше оголосила Великобританія.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу FreeДом, тимчасово окупований півострів Крим у питаннях ракетного озброєння для ЗСУ вже не є недосяжним.

"Наприклад, ми без проблем можемо дістати до бухти Севастополя саме завдяки ракеті Storm Shadow. Тимчасово окупований півострів Крим для нас зараз в питаннях ракетного озброєння не досяжний. Це стосується не тільки півострова, а й, наприклад, околиць тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Значною мірою розширює можливості ракетного озброєння, не кажучи вже про перспективу Кримського мосту, який чекав феєричних подій", — пояснив експерт.

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Він також звернув увагу на те, що у Ракети Storm Shadow більш висока ефективність, ніж у ATACMS, адже російські засоби ППО, наприклад C-400, заточені на перехоплення балістичних цілей. У цьому конкретному випадку перехоплення ATACMS є більш імовірним, ніж перехоплення Storm Shadow. Крім того, ATACMS - дорога ракета.

Співрозмовник також стверджує, що нічого нового в Росії немає, що могло б зрівнятися зі Storm Shadow.

Всі параметри систем, які знаходяться на захисті повітряного простору Росії або тимчасово окупованих російськими військами територіях, відомі, додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Журналісти CNN раніше з посиланням на власні джерела заявили, що Британія передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Київ гарантував Лондону, що ракети не будуть використовуватися для ударів по території РФ.

Міністр оборони Британії підтвердив процес передачі Україні Storm Shadow.

За його словами, ЗСУ продемонстрували ефективні дії в обороні, а ракети допоможуть військам вигнати російських окупантів.

15 травня в уряді Британії заявили, що поставлять Україні зенітні ракети і безпілотники з радіусом дальньої дії понад 200 кілометрів. Озброєння відправлять Києву в найближчі місяці, оскільки ЗСУ мають намір посилити опір збройній агресії країни-окупанта Росії.

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