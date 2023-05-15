Окупанти вдарили по лікарні в Авдіївці: ракети РФ вбили чотирьох людей

Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці, влучили до лікарні ракетами.

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Армія РФ зруйнувала лікарню в Авдіївці / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські окупанти вранці в понеділок, 15 травня, завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області.

На цей час вже відомо про загибель чотирьох осіб, повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

"Чотири людини загинули в результаті ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці, влучили до лікарні", — написав Кириленко.

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Він закликав місцевих жителів не наражати свої життя на небезпеку і евакуюватися.

Ситуація в Авдіївці

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські окупанти можуть перекинути основні сили в місто Авдіївка у Донецькій області. Цей напрямок може стати ще гарячішим, ніж Бахмут. Експерт зазначає, що російські загарбники можуть переключитися на захоплення Авдіївки, тому що їм вже багато місяців поспіль не вдається захопити Бахмут.

Також Жданов зазначає, що шанси захопити Авдіївку у Росії набагато менше, ніж шанси взяти Бахмут. За його словами, Україна "зробила висновки" після Бахмута, тому у випадку з Авдіївкою місто закрили відразу. Звідти евакуюють цивільних разом з міськими службами і готуються до оборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що армія країни-агресора РФ веде наступ одночасно на чотирьох напрямках, але в основному успіху не має. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку. За її словами, ситуація на сході в районах ведення оборонної операції "залишається досить складною".

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