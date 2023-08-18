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Чи висловлюють полонені росіяни каяття та бажання боротися з Путіним: у ГУР відповіли

Аліна Дембіцька
18 серпня 2023, 00:10 оновлено 18 серпня, 00:31
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Представник ГУР підкреслив, що Україна має справу з геноцидом з боку РФ, бо досі є тотальна підтримка серед більшості росіян російської війни проти українців.
Юсов
Юсов розповів, чи висловлюють полонені росіяни каяття / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Андрій Білецький

Серед утримуваних в полоні російських окупантів не спостерігається масового каяття. Здебільшого це намагання вижити та повернутися до звичних для них умов. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо NV".

"Відверто кажучи, лише у окремих випадках. Так, є люди, які навіть показують щире каяття і можуть заплакати, які для себе відкривають якісь нові сторінки історії, геополітичної реальності і взагалі розуміють, що вони потрапили в інший світ. Але здебільшого це все ж таки намагання вижити і потрапити назад до звичних їм умов. Масового каяття немає. Це факт", - сказав Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що Україна має справу з геноцидом з боку Росії, бо досі є тотальна підтримка серед більшості росіян російської війни проти українців.

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"Там немає масового каяття чи спротиву, чи бажання боротися з режимом Путіна. Тим не менш, це не знімає з нас зобов’язання по міжнародному праву і Женевським конвенціям", - зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що незалежно від того, чи людина добровільно здалася у полон, чи була захоплена, Україна як демократична правова європейська держава забезпечує виконання Женевських конвенцій і утримання російських військовополонених відповідно до міжнародного права.

Юсов також поінформував, що значна частина з-поміж усіх російських військовополонених здалася у полон добровільно.

"Їх є досить значна частка, але їх менше, ніж захоплених у полон, і цьому є дуже багато логічних пояснень. Наприклад, справді працюючі загороджувальні загони і не тільки. Часто бояться за родини, які залишаються там (у РФ – ред.)", - зазначив він.

Також представник ГУР розповів, що окрім здачі у полон, росіяни обирають для себе й інші форми ухилення від участі у війні. Є, наприклад, дезертирство, і ці випадки непоодинокі, особливо на лінії фронту.

"Там є випадки, коли десятки людей одночасно зникають із передової і їх потім шукають – і на тимчасово окупованих територіях, і на території самої РФ, і з технікою, і зі зброєю, і без", - додав він.

Як повідомляв Главред, у Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано комбата розвідників окупантів РФ, який потрапив у полон ЗСУ в Херсонській області – майора Юрія Томова. На оприлюдненому відео Томов на карті показує українським військовим координати розташування військ РФ на лівому березі Дніпра.

Полонений майор ЗС РФ Томов розговорився в українському полоні. Окупант Юрій Томов "допомагає українським військовим у реалізації бойових завдань вельми закритою інформацією". Томов також розповів, що бойові втрати його підрозділу становлять близько 25%, а серед підлеглих багато відмовників, так званих "п'ятисотих".

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