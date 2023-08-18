Чи висловлюють полонені росіяни каяття та бажання боротися з Путіним: у ГУР відповіли

Серед утримуваних в полоні російських окупантів не спостерігається масового каяття. Здебільшого це намагання вижити та повернутися до звичних для них умов. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо NV".
"Відверто кажучи, лише у окремих випадках. Так, є люди, які навіть показують щире каяття і можуть заплакати, які для себе відкривають якісь нові сторінки історії, геополітичної реальності і взагалі розуміють, що вони потрапили в інший світ. Але здебільшого це все ж таки намагання вижити і потрапити назад до звичних їм умов. Масового каяття немає. Це факт", - сказав Юсов.
Представник ГУР підкреслив, що Україна має справу з геноцидом з боку Росії, бо досі є тотальна підтримка серед більшості росіян російської війни проти українців.
"Там немає масового каяття чи спротиву, чи бажання боротися з режимом Путіна. Тим не менш, це не знімає з нас зобов’язання по міжнародному праву і Женевським конвенціям", - зазначив Юсов.
Представник ГУР додав, що незалежно від того, чи людина добровільно здалася у полон, чи була захоплена, Україна як демократична правова європейська держава забезпечує виконання Женевських конвенцій і утримання російських військовополонених відповідно до міжнародного права.
Юсов також поінформував, що значна частина з-поміж усіх російських військовополонених здалася у полон добровільно.
"Їх є досить значна частка, але їх менше, ніж захоплених у полон, і цьому є дуже багато логічних пояснень. Наприклад, справді працюючі загороджувальні загони і не тільки. Часто бояться за родини, які залишаються там (у РФ – ред.)", - зазначив він.
Також представник ГУР розповів, що окрім здачі у полон, росіяни обирають для себе й інші форми ухилення від участі у війні. Є, наприклад, дезертирство, і ці випадки непоодинокі, особливо на лінії фронту.
"Там є випадки, коли десятки людей одночасно зникають із передової і їх потім шукають – і на тимчасово окупованих територіях, і на території самої РФ, і з технікою, і зі зброєю, і без", - додав він.
Як повідомляв Главред, у Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано комбата розвідників окупантів РФ, який потрапив у полон ЗСУ в Херсонській області – майора Юрія Томова. На оприлюдненому відео Томов на карті показує українським військовим координати розташування військ РФ на лівому березі Дніпра.
Полонений майор ЗС РФ Томов розговорився в українському полоні. Окупант Юрій Томов "допомагає українським військовим у реалізації бойових завдань вельми закритою інформацією". Томов також розповів, що бойові втрати його підрозділу становлять близько 25%, а серед підлеглих багато відмовників, так званих "п'ятисотих".
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