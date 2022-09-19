Між силами ЗСУ та берегом Дніпра: окупантів загнали в капкан на півдні

Бійці ЗСУ тіснять окупантів на півдні / Reuters

На південному напрямку підрозділи РФ затиснуті між Силами оборони України та правим берегом Дніпра.

"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони і правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини знаходяться. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - повідомила в ефірі національного телемарафону керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, є інформація про те, що російські військові деморалізовані і не бачать мети свого перебування на цьому напрямку.

"Є інформація про те, що вони дійсно деморалізовані, вони дійсно не бачать мети свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий хід подій. Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, тому що на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини. І на шляху у них є суттєва перешкода - Дніпро, який в принципі для них зараз непрохідний, неперепливний, непроїзний", - пояснила Гуменюк.

Спікер зазначила, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок з представниками ЗСУ, щоб домовитися про те, як би їм скласти зброю.

"Але ви розумієте: вони підлягають ретельній перевірці, оскільки ми говорили про те, що ворог підступний, можуть бути різного роду провокації", - додала Гуменюк.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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