"Метал гарно вбирає радіацію": Галущенко пояснив, яку бомбу сповільненої дії повезли з собою росіяни

Галущенко пояснив, яку бомбу сповільненої дії повезли з собою росіяни/ Facebook Герман Галущенко

Російські окупанти, які рили окопи в найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони – Рудому лісі – помиратимуть повільно, і їм лишилося жити максимум рік.

Усі вони зустрінуть свою смерть від хвороб, які викликані опроміненням. Про це написав міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч ґрунт, заражений радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя", – зазначив Галущенко.

За його словами, цей рік для них важко буде назвати життям – вони повільно помиратимуть від хвороб, спричинених опроміненням.

Також Галущенко звернув увагу, що російські загарбники крали усе, що хотіли, навіть у Чорнобильській зоні. Таким чином вони повезли з собою "бомбу сповільненої дії".

"Вони руйнували і грабували все, що бачили. Від чайників і виделок до запчастин і приладів. Якщо чесно, запчастин навіть не шкода – метал гарно вбирає радіацію, тому її дію відчують на собі і в Білорусі, куди військові злочинці повезли награбоване. Все зруйноване ми скоро відновимо. А до повноцінного життя цих наволочей вже не поверне ніхто", – зазначає міністр енергетики.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що росіяни "накивали п’ятами" з Чорнобильської зони через те, що частина російських військових отримала реальне опромінення.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські солдати, які рили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля – Рудому лісі – та поблизу Чорнобильської АЕС, заслуговують номінації на премію Дарвіна.

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