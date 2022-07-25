Помста за удари HIMARS: РФ може бити по мостах через Дніпро - експерт

РФ може посилити ракетний терор, невиключив Михайло Самусь / The National Interest

У відповідь на удари ЗСУ по інфраструктурних об'єктах на тимчасово окупованих територіях росіяни можуть бити ракетами по мостах через Дніпро.

Як заявив ТСН заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, в ситуації, коли намітилася затримка з постачанням німецьких систем ППО IRIS-Т SLM, Україні необхідно отримувати більше установок NASAMS.

"Зараз це було б ідеально. Вони мобільні, дуже компактні, їх можна розміщувати, наприклад, в районах, де знаходяться інфраструктурні об'єкти. Мостів через Дніпро, які виконують важливі функції, насправді не так багато. І одеські порти зараз будуть під особливою увагою. Там теж потрібно розміщувати посилену ППО, розширювати, тому що у Росії є кілька тисяч ракет (старих, нових — не важливо), і вони ними можуть наносити удари", - говорить експерт.

Разом з тим він не виключив, що РФ наполягатиме на тимчасовому перемир'ї на півдні, особливо з урахуванням ситуації, яка склалася у рашистів біля Херсона.

"Вони там знаходяться в дуже складній ситуації. Але до останніх ударів HIMARS, думаю, російські генерали запевняли Путіна, що нічого там страшного немає, що у них під контролем, просто поки битва за Донбас, вони не можуть сконцентрувати сили на півдні чисто фізично. А як тільки закінчать окупацію Донбасу, перекинуть війська і знову підуть до Одеси. Зараз російські генерали повинні вже доповідати, що у них критична ситуація, вони можуть опинитися в котлі і потрібно щось робити", - додав Самусь.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування іпожаре в результаті ворожого обстрілу.

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