На території Білорусі впав підбитий над Україною військовий літак РФ-очевидці / Motolko . help.

Увечері в четвер, 10 березня, жителі білоруського містечка Лунинець, розташованого недалеко від кордону з Україною, стали свідками падіння літального апарату, який врізався в землю, вибухнув і загорівся. За попередньою інформацією, на території Білорусі впав збитий над Україною російський військовий літак, повідомляє сайт Motolko.help.

Місцеві жителі розповіли, що після 21.00 почули сильний вибух і побачили яскравий спалах. Очевидці також повідомили, що в результаті вибуху в будинках тремтіли вікна, а подекуди навіть вилетіли шибки. На місце падіння прибули рятувальні вертольоти і пожежні, а також велика кількість білоруських і російських військових.

Про вибухи повідомляють також у білоруському селі Дребськ. Місцеві стверджують, що після вибуху спостерігали заграву, як при лісовій пожежі.

За попередньою інформацією, в районі аграрного містечка Кожан впав військовий літак Збройних сил РФ, що прямував на аеродром в Мачулищах.

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Нагадаємо, раніше легендарний рок-музикант, лідер груп "Ляпіс 98", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок у вкрай лютій і запеклій формі звернувся до військовослужбовців Білорусі.

"Які з вас захисники Батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах-це захист?! Це ганьба! Якби справжні офіцери, колись колишні елітою РБ, про таке дізналися, зовсім скоро вони [вибивши, нецензурно - Главред]б зі своєї території всіх російських окупантів. Жодна ракета не полетіла б з Білорусі, навіть якщо для цього офіцерам довелося б загинути", ‒ сказав він.