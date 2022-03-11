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Війна Росії проти України: з білоруських аеродромів за день вилітали до 20 літаків - CNN

11 березня 2022, 10:20

Система радіовиявлення AWACS щодня фіксує злети Міг-29 з білоруських аеродромів. Згодом російська авіація бомбить українські міста.

самолети, війна, росія
Російську авіацію фіксували радари НАТО / Фото Reuters

Російські військові використовують територію Білорусі в якості плацдарму для вильотів авіації, яка бомбить українські міста. За один день злітали до 20 літаків.

Російську авіацію фіксували радари НАТО, пише CNN.

Так, система радіовиявлення AWACS щодня фіксує злети Міг-29 з білоруських аеродромів. В один із днів були зафіксовані злети до 20 літаків.

Також регулярно над територією Білорусі літають російські літаки-розвідники, здатні фіксувати активність в повітрі в радіусі до 500 км.

Як повідомляв Главред, 5 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у війні в Україні та не планує цього робити.

"Ми прикриваємо своїми силами державний кордон від Бреста до Мозиря. Білоруська армія в спецоперації (так у Росії називають війну проти України, - ред.) жодної участі не брала і брати не має наміру", - заявив політик.

Тим часом Євросоюз розглядає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як співагрессора війни Росії проти України.

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