Путін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує нова Буча і Маріуполь - історик

Руйнування в Бучі / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін готовий до всіх звірств, які можна уявити і навряд чи у нього є моральні або політичні стримування, які не дозволять йому зробити що-небудь, заявив народний депутат, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони В'ятрович Володимир В'ятрович.

"Все, що він може зробити найжахливіше, він обов'язково зробить. Ми маємо справу з неймовірним злочинцем, яких не так багато в світовій історії", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Історик каже, що те, що трапилося в Бучі, Гостомелі, Ірпені та Маріуполі можна характеризувати як здійснений російськими військовослужбовцями геноцид проти українців.

"Ці дії РФ повністю підпадають під визначення поняття геноциду, що міститься в резолюції ООН 1948 року. Сьогоднішні події - це ще один геноцид на українській землі після Голодомору 1932-1933 років, після Голокосту і Другої світової війни і депортації кримських татар", - пояснив співрозмовник.

"Я радий, що причетний до ініціативи, яка вилилася в постанову Верховної Ради щодо визнання цих подій геноцидом і стала основою звернення до міжнародної громадськості, щоб і в світі визнали ці події геноцидом. Зараз ми вже маємо перші результати: Латвія, Естонія і Канада визнали дії росіян в Україні за останні два місяці геноцидом", - додав в'ятрович.

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Нагадаємо, раніше В'ятрович назвав спосіб перемоги над Путіним.

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