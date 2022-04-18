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Коля Серга пояснив, чому знесення пам'ятників російської культури - "посібник диктаторського режиму"

18 квітня 2022, 20:10

На думку артиста, це робить українців схожими на орків-недоумкуватих, неосвічених, які відчувають ненависть до всього живого і прекрасного.

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Коля Серга виступив проти знесення пам'ятників Пушкіну / instagram.com/thekolya

Музикант і телеведучий Коля Серга зараз захищає Батьківщину в ТРО Одеси. У вільний від служби час він записує інформаційні, мотивуючі і просто піднімаючі настрій українцям відео.

Нещодавно по країні прокотилася хвиля знесень пам'ятників російських діячів культури і мистецтва. Серга виступив проти цього, так як подібні акції, на думку артиста, уподібнюють український народ до російських орків.

"Знищення культури – це посібник диктаторського режиму. Ви згадайте, скільки геніїв було репресовано в сталінські часи. Раб знищує те, що не може збагнути сам. Людина творча, людина вільна інтегрує. Він збирає найкраще, що є в інших, допрацьовує і філігранно вплітає у свою культуру. Якщо ми хочемо виглядати орками, як зараз виглядає більшість росіян, тоді давайте знищувати. Давайте забороняти, принижувати... Але перед нами відкриваються такі перспективи... На нас дивиться весь світ. Ми подаємо йому приклад. Приклад стійкості, розважливості, порядності та єдности", - вважає він.

Серга підкреслив - світ не відмовився від німецьких та австрійських філософів, поетів і музикантів лише тому, що вони по нещасливій випадковості виявилися співвітчизниками Гітлеру з його нацизмом і божевільними ідеями.

Так відбувається і зараз - сучасна рф нескінченно далека від того, що в цивілізованому суспільстві прийнято вважати "російською культурою". Сучасна рф - це не Пушкін і Лермонтов, це путініст Басков і боягузи з Что было дальше.

"Ви думаєте, що солдати в російській формі, які зараз топчуть наші землі, знайомі з працями Пушкіна позашкільної програми? Чи ви думаєте Путін, захлинаючись під ковдрою з ліхтариком читав Толстого?... Ми боремося з Росією. Але сучасна Росія – це не Пушкін, Лермонтов та Висоцький. Сучасна Росія – це Басков, Моргенштерн і "Что было дальше". Давайте забороняти тільки те, що руйнує нашу культуру і з вдячністю приймати те, що її розвиває", - зазначив артист.

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Раніше Коля Серга в пісні жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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