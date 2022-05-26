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Буде використано проти України: історик пояснив, чому важливо демонтувати радянські пам'ятники

26 травня 2022, 02:09

Всі пам'ятні знаки, присвячені діячам культури Росії, встановлювали не з метою увічнення цих людей, а як маркери російського впливу на Україну.

В'ятрович, радянські пам'ятники
В'ятрович оцінив необхідність демонтажу радянських пам'ятників / Фото УНІАН, В.Кличко

Історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович підтримав ідею того, Україні необхідно позбутися пам'ятників та інших об'єктів, пов'язаних з Росією.

За його словами, "все, що об'єднає нас з Росією, буде використано Росією проти України".

"Всі ці пам'ятні знаки, присвячені діячам культури, яких так багато по всій Україні, встановлювали не з метою увічнення цих людей, а як маркери російського впливу на українській території. Сотні пам'ятників Пушкіну, розставлені по всій Україні, з'явилися тут не з нашої ініціативи, а в кінці XIX століття за розпорядженням царської влади", - сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

Історик вважає, що необхідно позбутися "маркерів російськості на українській території".

"Якщо частина з них має якусь цінність, давайте розмістимо їх в музеях і будемо показувати дітям як приклад впливу Російської імперії на нашу свідомість – ось, мовляв, колись таке стояло на наших вулицях", - сказав він.

Які радянські пам'ятники вже демонтували в Україні

У центрі Києва демонтували пам'ятник під Аркою Дружби народів, встановлений в 1981 році та який символізує возз'єднання українського і російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що в столиці планують демонтувати ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних з СРСР і Росією.

У квітні у Вінниці демонтували пам'ятник російському поету і письменнику Максиму Горькому. Постамент стояв у Центральному парку кілька десятиліть. Замість Горького, імовірно, з'явиться пам'ятник Миколі Леонтовичу.

У Харкові вранці 17 квітня знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

У Чернігівській області ліквідують монумент "Три сестри", який знаходиться на кордоні України, Росії та Білорусі.

Інші новини:

знесення пам'ятника Володимир В'ятрович новини України
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