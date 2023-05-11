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Україна переможе у війні до наступних виборів президента США - Зеленський

Анна Ярославська
11 травня 2023, 11:41 оновлено 11 травня, 12:00
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Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Зеленський, ВСУ
Зеленський дав прогноз про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з країною-агресором РФ завершиться перемогою України, І станеться це до виборів президента США. Про це глава держави сказав ВВС.

У розмові з журналістами Зеленський відкинув побоювання з приводу втрати підтримки США, якщо нинішній президент США Джо Байден не буде переобраний в 2024 році. За його словами, Україна, як і раніше, користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

"Хто знає, де ми будемо [коли пройдуть вибори]?. Я вірю, що на той час ми переможемо", - сказав український лідер.

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Зазначимо, чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вибори стануть 60-ми президентськими виборами в історії країни.

25 квітня 2023 року чинний президент Джо Байден оголосив про висунення своєї кандидатури.

15 листопада 2022 року 45-й президент США Дональд Трамп оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

Як повідомляв Главред, колишній президент США Дональд Трамп тричі не зміг однозначно відповісти на запитання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України. Також він відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, пояснивши це тим, що це могло б зашкодити переговорам з країною-агресором РФ.

Коли закінчиться війна в Україні

Українські військові готуються до потужного контрнаступу та масштабного звільнення земель, які незаконно захопили російські окупанти. Ворог зі страхом очікує на цю атаку ЗСУ. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. І ця війна може закінчитися вже дуже скоро. Про це заявив глава української розвідки Кирило Буданов.

Контрнаступ ЗСУ може позитивно вплинути на хід війни і відштовхнути окупантів до кордонів 23 лютого. Таку думку озвучив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

У ЗСУ сподіваються, що Україна зможе повернути всі свої окуповані території, зокрема Донбас і Крим, в 2023 році. Про це сказав командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Він зазначає, що наступного року війна в Україні може дійти до свого логічного завершення.

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