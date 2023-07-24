"Міняємо на прах Путіна": у Львові намагалися вкрасти останки агента НКВС Кузнєцова

У 2021 році Львівська міськрада відмовилася передати Росії останки радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова, похованого у Львові на Пагорбі Слави.

https://glavred.net/ukraine/menyaem-na-prah-putina-vo-lvove-pytalis-ukrast-ostanki-agenta-nkvd-kuznecova-10487929.html Посилання скопійоване

Микола Кузнєцов похований на Пагорбі Слави у Львові / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi, скріншот

У Львові невідомий спробував викрасти останки з могили радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова, проте зазнав невдачі. Про інцидент розповів мер міста Андрій Садовий у Telegram.

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР", - написав очільник міста.

Як пише Українська правда з посиланням на джерело, як варіант розглядається можливість обміну праху Кузнєцова на українських військовополонених в РФ.

відео дня

Хто такий Микола Кузнєцов і навіщо він потрібен Путіну

Микола Кузнєцов - радянський розвідник, агент НКВС, Герой Радянського Союзу. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування, які мали на меті викликати у відповідь терор німецької окупаційної влади проти українського населення.

Він був похований на Пагорбі Слави у Львові з великими почестями 27 липня 1960 року.

Кузнєцов похований у Львові / Фото: t.me/andriysadovyi

Існує версія, що Кузнєцов загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області в бою з воїнами УПА. Однак є сумніви, чи його останки поховали на пагорбі у Львові.

У 2021 році Львівська міськрада відмовилася передати Росії останки радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова, похованого у Львові на Пагорбі Слави.

Головним "родичем" Миколи Кузнєцова є сам кремлівський диктатор Володимир Путін, якому прах радянського розвідника необхідний для закачування чергової порції пропаганди російському суспільству, пише Радіо Свобода.

Як відреагували у Мережі на спробу викрасти прах Кузнєцова

"Живих не цінують і не бережуть. А потребують дохлих і спалених... Непотріб, а не країна";

"Хочуть - нехай забирають, але лише в обмін на наших полонених Героїв";

"Міняємо прах Кузнєцова на прах Путіна".

Ракетний удар РФ по Львову

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

Зруйновано понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два ВНЗ; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

У РФ після удару назвали цинічну мету атаки по Львову. У Міноборони Росії заявили, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

Інші новини: