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Працювала у ЗМІ, готувалася до весілля: у Львові ракета вбила 32-річну Анастасію Сенів

Альона Вороніна
6 липня 2023, 21:21 оновлено 6 липня, 21:24
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Дівчина загинула разом з матір’ю. Вона опівночі закінчила свою робочу зміну, пішла спати, а вже через кілька годин у її будинок прилетіла російська ракета.
Погибшие Анастасия Сенив с матерью
Загиблі Анастасія Сенів з матір'ю/ Facebook IТ коледж Львівської політехніки

Країна-агресорка Росія у ніч на четвер, 6 липня, завдала ракетного удару по житловому будинку у Львові. Внаслідок атаки окупантів загинули п’ятеро людей, серед них – 32-річна Анастасія Сенів і її мати Мирослава Садова.

Про це повідомляє "Суспільне". Дівчина працювала у відділенні "Укрпошти", але від початку повномасштабної війни вона на волонтерських засадах почала працювати асистентом журналіста в одному із львівських видань. Пізніше вона стала нічним редактором стрічки новин на "Varta1".

Як розповіла головна редакторка цього видання Роксолана Зінкевич, Анастасія у ту трагічну ніч закінчила свою робочу зміну опівночі, пішла спати, а вже через кілька годин її не стало – у будинок, де вона жила з мамою, влучила ворожа ракета.

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Колеги загиблої розповіли, що вона була дуже доброю і щирою людиною. Вона готувалася до весілля.

"Це надзвичайно світла людина. Якщо взяти до уваги багатьох моїх знайомих, друзів чи близьких людей, то саме вона була такою людиною, яка випромінювала справжнє добро та гарну енергетику. Вона була надзвичайно активною, займалась волонтерством у благодійному фонді, також була парафіянкою Львівської Катедри. Добра, чуйна дівчина, за якою ніколи не було ніякого негативу", – розповіла Роксолана Зінкевич.

В IТ коледжі Львівської політехніки, випускницею якого була Анастасія, розповіли, що дівчина була старостою і під час навчання була дуже старанною.

Погибшие Анастасия Сенив с матерью
Загиблі Анастасія Сенів з матір'ю/ Facebook IТ коледж Львівської політехніки
Погибшие Анастасия Сенив с матерью
Загиблі Анастасія Сенів з матір'ю/ Facebook IТ коледж Львівської політехніки

Ракетний удар РФ по Львову

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули п'ятеро людей. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

У РФ після удару назвали цинічну ціль атаки по Львову. У Росії міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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