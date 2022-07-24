Борис Джонсон запланував свій прощальний візит в Україну - The Telegraph

Джонсон приїде в Україну з прощальним візитом / president.gov.ua

Британський прем'єр Борис Джонсон перед своєю остаточною відставкою планує ще раз відвідати Україну. Це буде його прощальний візит в якості прем'єра. Про це повідомляє The Telegraph.

Таким чином з початку повномасштбаного вторгнення Джонсон вже втретє відвідає Київ. Крім того, наступного тижня він проведе телефонні переговори з президентов України Володимиром Зеленський.

"Він дійсно відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником Зеленського. Він не може просто піти і не переконатися, що світ прикриває його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свій пост", - йдеться у повідомленні.

читайте такожДжонсон планує повернутися у крісло прем'єра Британії - The Times

Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Інші новини: