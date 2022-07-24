Джонсон планує повернутися у крісло прем'єра Британії - The Times

Джонсон у майбутньому знову хоче стати прем'єром / president.gov.ua

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що у майбутньому він зможе повернутися на цю посаду. Про це заявили у канцелярії прем'єра, повідомляє The Times.

Помічник Джонсона зазначив, що він йде у відставку з "виглядом людини з незакінченими справами".

За даними видання, Джонсон впевнений у тому, що у майбутньому зможе привести Консервативну партію до перемоги на виборах. При цьому він побоюється наслідків, до яких може призвести робота його наступників.

"Він думає, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою, і за кілька років після поразки Консервативної партії на загальних виборах ми можемо повернутися сюди ж у пошуках когось, хто має достатньо динамізму, щоб знову привести партію до влади. Він вважає, що він і є та сама людина", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, виборці вже почали критикувати консерваторів, які хотіли відставки Джонсона. Це може позначитись на результатах наступних виборів.

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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