Українці хочуть надати громадянство Джонсону та зробити його прем'єр-міністром України

Борис Джонсон / president.gov.ua

Українці хочуть надати громадянство Борису Джонсону і подати його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України.

На сайті ОП з'явилася відповідна петиція. Поки що звернення до президента набрало всього 256 голосів. До закінчення збору підписів залишається 92 дні.

Автор петиції аргументував свою пропозицію тим, що Борис Джонсон надавав підтримку Україні та у нього чітка позиція проти військового вторгнення РФ в нашу країну.

Петиція / скріншот

Варто нагадати, що на Закарпатті в місті Хуст вулицю російського письменника Льва Толстого перейменували - тепер вона носить ім'я британського прем'єра Бориса Джонсона, якого дуже полюбили українці за його підтримку нашої країни у війні проти Росії.

читайте також"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра ВеликобританіїТакож повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження Про нагородження Бориса Джонсона почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також: