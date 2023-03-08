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"На руїнах поставимо прапор РФ": депутат Держдуми розкотив губу і закликає знищити Київ

8 березня 2023, 11:42
Одіозний депутат Держдуми поділився фантазіями, як Росія нібито має знищити столицю України.
Киев, депутат Госдумы Андрей Гурулев
Депутат Держдуми Андрій Гурульов розкотив губу і закликає знищити Київ/ УНІАН, скрін

У країні-агресорці Росії, незважаючи на свої постійні невдачі на фронті, досі не позбулися своїх "рожевих мрій" про захоплення Києва. Проте одіозний депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов пішов у своїх фантазіях ще далі і закликає перетворити столицю України на руїни.

В ефірі однієї з програм на російському пропагандистському телеканалі він висловився про те, що країна-окупант Росія нібито повинна визначити якусь ціль на території України і "вичистити її, щоб нічого не залишилося". І такою ймовірною ціллю для загарбників він називає саме Київ.

При цьому прихвостень Путіна не соромлячись заявляє, "чому це Росія з цим так заморочується", адже нібито "так всюди воюють".

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"Тому ціль є. Якщо ми беремо ціль, до прикладу, одне місто чи одну область, то її так вичистити, щоб там просто нічого не лишилося. Якщо ми кажемо, що це Київ… Кажуть там "Київ – це матір міст руських". Так, це матір міст руських. Але якщо треба, щоб від Києва залишилися руїни і там стояв наш прапор зверху на цих руїнах – я думаю, до цього треба прийти. Так всі і всюди воюють. Чому ми з цим заморочуємося, я не розумію?", – поділився своїми нездійсненними фантазіями депутат Держдуми.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев
скрін

Раніше міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу розмріявся про взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом, і вже вигадує нові цілі для путінської армії. Так, він уже "розкотив губу" на проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що утримуючи Бахмут Донецької області від захоплення російськими окупантами, Збройні сили України готують контрнаступ. У той де час він наголосив, що ніхто не повинен бути оточений у місті – це дуже важливо.

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новини Києва війна в Україні вторгнення Росії Гурулев
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