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Резніков відповів на "злив" про причетність України до підриву газопроводів РФ

8 березня 2023, 12:31
Глава Міноборони України запропонував дочекатися результатів офіційного розслідування.
Олексій Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував публікації в західних ЗМІ про нібито причетність України до вибухів на газопроводах у Балтійському морі.

Під час засідання міністрів оборони країни ЄС в Стокгольмі він підкреслив, що історія з вибухами газопроводів не має ніякого відношення до України, повідомляє Європейська правда.

При цьому глава Міноборони України запропонував дочекатися результатів офіційного розслідування.

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"Для мене це досить дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, проведене відповідними владними структурами, опише всі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", — підкреслив Резніков.

Вибухи на газопроводах: що відомо про "український слід"

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела і дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, куди могли входити росіяни і українці.

За даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалося для здійснення диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов'язане з Україною.

Як відомо, в ніч на 26 вересня на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 виявили як мінімум три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу. При цьому в компанії заявили, що терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки оцінити неможливо.

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії. При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені в результаті вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію і "не виключає ніяких причин, дійових осіб або мотивів".

Більше новин:

газопровід Північний потік-2 Олексій Резніков
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