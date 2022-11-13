Мріяв стати актором: у бою з окупантами трагічно загинув 18-річний захисник України

Назарій Войтович завжди був веселим та життєрадісним / Скріншот

На Рівненщині провели в останню путь 18-річного Назарія Войтовича, який, незважаючи на свій юний вік, став на захист нашої держави і героїчно загинув у бою з російськими загарбниками. Про це розповідає ТСН.

Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення Назарій став на захист Києва, а вже за кілька місяців боронив Україну на Сході. Мріяв про найшвидшу перемогу, а після неї - про кар'єру актора. Проте мріям хлопця не судилося здійснитися…

Назарія Войтовича у його рідному місті Радивилів знали чи не усі. Пригадують, що він завжди був веселим та життєрадісним. "Він тут місцева зірка, ні одного концерту в нас в місті без нього не відбувалося", - розповідає мама полеглого бійця Ольга.

За місяці на війні Назарій став своїм і для побратимів. "По віку він міг бути моїм сином, він був не по своєму віку дорослим, він підтримував тих, кому було тяжко", - стверджує військовий із позивним "Док".

Ще вчорашній школяр і майбутній соцпрацівник за спеціальністю отримав позивний "Малий", бо був серед побратимів чи не наймолодшим. В нього була купа захоплень – кікбоксинг, футбол, а ще шалена мрія з дитинства – стати актором. Та найважливішою справою життя стала для Назарія перемога. Він швидко опанував військову справу і вже влітку "Малий" боронив Україну на сході.

"Там хлопці, там хлопцям треба допомога… Хто, як не ми, мам. Мам, не плачте, там теж чиїсь діти ", - пригадує слова сина мама.

З Назарієм попрощалися навколішки. Минулого місяця йому виповнилося 19, він отримав звання молодшого сержанта.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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