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Добровольцем пішов захищати Україну: під Бахмутом загинув український чемпіон з кікбоксингу

12 листопада 2022, 11:57

Віталій Стиба не служив в армії, але разом з братом вирішив піти добровольцем. Проходив службу у складі спецроти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" ДУК.

Віталій Стіба
Віталій Стиба пішов на фронт добровольцем / Фото yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Захищаючи Україну, загинув 23-річний чемпіон Рівненської області з кікбоксингу WAKO Віталій Стиба. Він не служив в армії, але разом з братом вирішив піти добровольцем на війну. Проходив службу у складі спецроти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" ДУК, мав позивний Вітаха.

Віталій Стиба загинув в околицях Бахмута Донецької області, повідомляє сайт Янголи спорту.

"Віталій не боявся відповідальності й твердо знав, що його покликання – захищати мир. Його силою волі, відданістю, щирістю – захоплювалися всі побратими. Командир Віталія каже, що настільки сильну духом людину за своє життя він ще не зустрічав", – розповів мер Рівного Олександр Третяк.

23 серпня під час зачистки ангару Віталій разом з іншими українськими військовими потрапив під ворожий обстріл й отримав смертельне поранення.

"Хлопці потрапили в засідку. Противник значно перевершував і кількісно, і озброєнням, але вони трималися і дали гідну відсіч. Почався масований артобстріл. "Вітаха" отримав поранення і перестав виходити на зв'язок. Спершу думали, що Віталій загинув, але через деякий час він вийшов на зв'язок... те, що він говорив, як він це говорив... він проявив надзвичайну мужність і стійкість", – зазначив командир Віталія Сергій.

Віталій народився і виріс у Рівному, навчався у 25-й школі, пізніше – у технічному коледжі. Займався єдиноборствами.

"Молодий, сповнений сил і бажання жити Віталій Стиба завжди підкреслював - жодного страху, тільки погляд вперед! І ніяк інакше, ні кроку назад. Його любили брати і сестри, поважали друзі, цінували батьки", - йдеться на сайті міськради Рівного.

Похований на рівненському Новому кладовищі.

Віталій Стіба
Віталій Стиба / Фото rivnerada.gov.ua

Як повідомляв Главред, 7 листопада під час жорстоких боїв з російськими окупантами загинув Британський доброволець у складі ЗСУ Саймон Лінгард з міста Грейт-Харвуд, графство Ланкашир. Рідні характеризують Саймона як "найхоробрішу людину" і "справжнього героя", який відправився воювати з російськими окупантами в Україну ‒ для того, щоб "захистити те, що він вважав правильним".

Нагадаємо, захищаючи Україну, загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Йому було 40 років.

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