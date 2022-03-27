Мажора, який назвав українських захисників "м'ясом", змусили вибачитися: тепер він хоче служити в ЗСУ

Мажора, який назвав українських захисників "м'ясом", змусили вибачитися / скріншот

У Дніпропетровській області затримали мажора Захара Палантина, який напередодні обізвав українських військовослужбовців "гарматним м'ясом" і побажав їм смерті.

Його поставили на коліна і змусили публічно перепросити. Більш того, він заявив, що готовий стати на захист України. Відео із затриманим мажором опублікували в Мережі.

На затриманого Палантина повісили номерний знак автомобіля, на якому він розсікав по місту і поставили на коліна. За його словами, він нібито визнав, що був не правий і "по дурості" образив людину.

Також мажор заявив, що готовий стати на захист країни від агресора.

Колишній нардеп Михайло Апостол в Facebook повідомив, що після вибачень мажор передав свій автомобіль територіальній обороні Кривого Рогу і записався добровольцем на війну.

Як повідомляв Главред, українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей - нову командно-штабну машину Р-149ма1 армії РФ.

Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

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