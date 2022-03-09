Росія своїми фейками готує основу для застосування хімзброї - The Guardian

Британія побоюється, що Путін може використовувати небезпечну зброю / Reuters

Великобританія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну і захопити Київ за кілька днів повністю провалився, пише The Guardian з посиланням на дані обізнаних чиновників.

Західні чиновники кажуть, що у них є причини побоюватися можливого використання режимом Володимира Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі великих невдач російських окупантів.

У Британії припускають, що Росія може готувати основу для застосування своєї хімічної зброї, використовуючи і фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні, і інші неправдиві і нічим не підтверджені заяви.

Західні чиновники заявляють-у них "є вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї" Росією, враховуючи, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама

За його словами, українського президента рятує потужна мережа розвідки і контррозвідки. Таким чином диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах.

Також раніше розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні. Російський президент Зараз "злий і засмучений", і він може спробувати розчавити українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.

Читайте також: