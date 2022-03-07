Опубліковано список номерів, з яких поширюють фейки

Названо номери телефонів, з яких поширюють фейки / pixabay.com

Рада національної безпеки і оборони України опублікувала список телефонних номерів, з яких поширюють фейки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Наводимо перелік номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям і поширюють дезінформацію", - наголошується в повідомленні.

Громадян закликали бути обачними і підкреслили, що російським і проросійським диверсантам довіряти не можна.

Центр протидії дезінформації / facebook

Раніше Главред писав, що найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами при проблемах зв'язку.

Реклама

Також ми повідомляли, як отримати 6500 гривень від держави, якщо втратили роботу.

Читайте також: