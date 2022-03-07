Опубліковано список номерів, з яких поширюють фейки

В РНБО закликають українців бути пильними.
Рада національної безпеки і оборони України опублікувала список телефонних номерів, з яких поширюють фейки.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Наводимо перелік номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям і поширюють дезінформацію", - наголошується в повідомленні.
Громадян закликали бути обачними і підкреслили, що російським і проросійським диверсантам довіряти не можна.
Раніше Главред писав, що найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами при проблемах зв'язку.
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Автор: Олена Стороженко