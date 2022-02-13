Мати народила вдома, але не викликала лікарів: в Одеській області померло немовля

В Одеській області померло немовля, якому батьки не викликали медиків / УНІАН

В Одеській області померло немовля, тому що батьки не викликали йому швидку допомогу.

За даними слідства, жінка, будучи вагітною, не звернулася до медиків і народила дитину вдома. Через 6 днів немовля померло, оскільки народилося недоношеним і мати не викликала медиків, сказано у вироку Татарбунарського райсуду.

"Не була впевнена у вагітності"

На суді підозрювана вина визнала і розповіла, що про вагітність дізналася тільки тоді, коли відчула поштовхи дитини. Однак до медиків вирішила не звертатися, оскільки не була впевнена у вагітності.

17 лютого 2020 року жінка народила вдома хлопчика. Однак вона не повідомила про народження дитини до відповідних органів і не звернулася за медичною допомогою, через що дитина через кілька днів померла. Її чоловік поховав хлопчика біля могили батька матері. Жінка розповіла подрузі про смерть немовляти і та звернулася в соціальні служби.

читайте такожУ Харкові дитина спала на підлозі і просила їжу у сусідів, поки мама пиячилаСуд визнав жінку винною за ст.166 КК України і засудив до 1 року і 6 місяців випробувального терміну. Відомо, що жінка виховує ще двох дітей.

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Раніше повідомлялося, що в Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спав і не заважав їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші.

Також ми розповідали, що у Вінницькій області в селі Українка батьки тиждень відмовлялися ховати немовля. Згідно з висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Мати під час годування була п'яною, а батько в гостях у кума.

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