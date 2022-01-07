У ніч перед Різдвом у Харкові знайшли мертве немовля в пакеті

У Харкові знайшли мертве немовля / Фото hk.npu.gov.ua

Увечері у четвер, 6 січня, біля під'їзду багатоквартирного будинку по вулиці Єсеніна у Харкові виявили немовля в пакеті. Для встановлення причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих жителів, оглянули наявність камер відеоспостереження, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередніми даними, мати немовляти – 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка проживає в багатоквартирному будинку, біля якого виявлено тіло дитини. Наразі жінку госпіталізовано до лікарні.

Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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