Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

Таїнство Хрещення дитини проводиться один раз у житті. У жодному разі перехрещувати дитину не можна, що б не сталося.
Таїнство Хрещення маленького чада - важливий обряд, котрий проводиться в християнстві. Під час нього завжди присутні хресні - майбутні духовні наставники для малюка. Але не кожен може удостоїтися такої честі, пише Zhizn-new.
Хто не слід брати хрещеними батьками
Важливий вік
Не слід у хрещені матері брати дівчину молодше 14 років, а в хрещені батьки - молодше 15 років.
Вважається, що лише по досягненню цього віку можна займатися духовним вихованням.
Статус, рід діяльності мають значення
Забороняється в хрещені брати ченця або черницю.
Також не можна кликати в хрещені чоловіка і дружину, так як кумам Церква вступати в шлюб забороняє.
Не можуть стати хрещеними і батьки дитини.
Також люди з психічними захворюваннями не можуть хрестити дитину.
Кого можна брати в хресні всупереч забобонам
Є марновірство, за яким в хрещені для дівчинки не можна брати незаміжню жінку, а для хлопчика - неодруженого чоловіка. Але це неправда, і не має ніяких християнських коренів.
Ще одне забобон - про вагітних жінок, яких не можна брати в хрещені матері. Церква не забороняє цього.
І пам'ятайте, що таїнство хрещення дитини проводиться один раз у житті малюка. У жодному разі перехрещувати дитину не можна, що б не сталося.
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