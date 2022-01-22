Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

Кого заборонено брати в хресні для малюка / vseodetyah.com

Таїнство Хрещення маленького чада - важливий обряд, котрий проводиться в християнстві. Під час нього завжди присутні хресні - майбутні духовні наставники для малюка. Але не кожен може удостоїтися такої честі, пише Zhizn-new.

Хто не слід брати хрещеними батьками

Важливий вік

Не слід у хрещені матері брати дівчину молодше 14 років, а в хрещені батьки - молодше 15 років.

Вважається, що лише по досягненню цього віку можна займатися духовним вихованням.

Статус, рід діяльності мають значення

Реклама

Забороняється в хрещені брати ченця або черницю.

Також не можна кликати в хрещені чоловіка і дружину, так як кумам Церква вступати в шлюб забороняє.

Не можуть стати хрещеними і батьки дитини.

Також люди з психічними захворюваннями не можуть хрестити дитину.

Кого можна брати в хресні всупереч забобонам

Є марновірство, за яким в хрещені для дівчинки не можна брати незаміжню жінку, а для хлопчика - неодруженого чоловіка. Але це неправда, і не має ніяких християнських коренів.

Ще одне забобон - про вагітних жінок, яких не можна брати в хрещені матері. Церква не забороняє цього.

І пам'ятайте, що таїнство хрещення дитини проводиться один раз у житті малюка. У жодному разі перехрещувати дитину не можна, що б не сталося.

Читайте також: