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У Севастополі прогриміли вибухи: що відомо про нову "бавовну"

21 серпня 2022, 12:17

Окупаційна влада стверджує, що в місті нібито працюють сили ППО.

Севастополь
У Севастополі чутні нові вибухи / скріншот

У неділю, 21 серпня, в тимчасово захопленому РФ Севастополі прогриміли нові вибухи.

Окупаційна влада стверджує, що в місті нібито працюють сили ППО, пише Крим. Реалії.

"Вибух прогримів приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму або роботи ППО помітно не було", - пише видання.

У свою чергу призначений окупантами "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв традиційно стверджує про роботу систем протиповітряної оборони.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - пише Развожаєв.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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