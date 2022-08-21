У Севастополі прогриміли вибухи: що відомо про нову "бавовну"

Окупаційна влада стверджує, що в місті нібито працюють сили ППО.
У неділю, 21 серпня, в тимчасово захопленому РФ Севастополі прогриміли нові вибухи.
Окупаційна влада стверджує, що в місті нібито працюють сили ППО, пише Крим. Реалії.
"Вибух прогримів приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму або роботи ППО помітно не було", - пише видання.
У свою чергу призначений окупантами "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв традиційно стверджує про роботу систем протиповітряної оборони.
"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - пише Развожаєв.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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