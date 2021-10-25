Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія вирізали з авто

На Дніпропетровщині сталася масштабна аварія

У Дніпропетровській області в районі села Надія сталася аварія за участю чотирьох легкових автомобілів. В результаті ДТП загинув чоловік, ще троє постраждали, повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибулі на місце ДТП співробітники ДСНС виявили, що в результаті порушення правил дорожнього руху зіткнулися 4 автомобілі:

Москвич 2141;

AUDI A6;

Dacia Logan;

Chevrolet Lacetti.

Водій Chevrolet Lacetti - чоловік 1957 року - помер на місці аварії. Його тіло затиснуло понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники діставали його за допомогою гідравлічних ножиць і домкратів.

Водії інших автомобілів отримали травми. Їхній стан задовільний. Від госпіталізації вони відмовилися. Причини масового ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у страшній аварії на Херсонщині причиною якої став 15-річний підліток, загинули чотири людини. Ще двоє пасажирів фатального авто отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також раніше жахлива трагедія трапилася в Івано-Франківській області. У Калуші о 19: 40 мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у матір і маленьку дитину, які переходили дорогу по "зебрі". Від удару 6-річна дівчинка померла по дорозі в лікарню, а мотоцикліст не зупинився і не повернувся на місце ДТП.