Масований удар по Одесі: Зеленський розповів, як зупинити російський терор

Зеленський відреагував на масовані обстріли військами РФ території різних областей України і наголосив на важливості удари по території Росії

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Зеленський розповів, як зупинити російські удари по Україні / Колаж Главред, фото: ДСНС Одеської області, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

За минулу добу РФ атакувала 10 областей України

Внаслідок удару по Одесі 1 людина загинула, ще 10 - поранені

Україна потребує додаткового захисту від російського терору

Російські окупанти не припиняють ракетно-дронові удари по території України. Зокрема, за минулу добу росіяни завдали комбінованого удару по Одесі, внаслідок якого загинула одна людина. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія продовжує обстріли України, тероризуючи регіони, мирні міста та громади, зазначив він.

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Так, за минулу добу окупанти завдавали ударів артилерією, дронами та керованими авіаційними бомбами по Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжю, Миколаївщині, Харківщині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині. Зокрема, на Донеччині через атаку дрона загинула одна людина.

Крім того, Зеленський зазначив, що ввечері 14 листопада російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Одесу, застосувавши ракети та дрони.

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, тепломагістраль, навчальний заклад, церква та об’єкти в порту. На жаль, загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє дітей.

"Допомагаємо всім, хто цього потребує. Дякую кожному й кожній, хто долучається до порятунку наших людей та ліквідації наслідків", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна постійно змушена оборонятися від таких російських атак і потребує дієвого захисту від цього терору.

"Ми постійно повторюємо, що Україні потрібні засоби ППО, можливість знищувати інструменти терору на ворожій території, оборонні пакети, санкційний тиск на Росію", - резюмував глава держави.

Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 14 листопада в Одесі пролунали вибухи через атаку російських окупантів, які запустили кілька груп ударних дронів у напрямку міста. Про це повідомили мер Геннадій Труханов і начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ніч на 15 листопада російська армія випустила по Україні дві ракети та 29 дронів-камікадзе "Шахед". Більшість із них було збито в Одеській області. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували область керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря та запустили 29 "Шахедів" із району Приморсько-Ахтарська.

Вранці 15 листопада Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Спочатку повідомлялося про шість літаків, пізніше їхня кількість зросла до восьми. Повітряні сили закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

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Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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