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Машини у вогні та знищені будівлі: РФ скинула одразу три КАБи на центр Білопілля

Ангеліна Підвисоцька
8 квітня 2024, 19:03оновлено 8 квітня, 20:35
Внаслвдок російської атаки загинула одна людина, ще троє поранені.
авиаудар по Белополью
Росіяни вдарили по центру Білопілля, є загиблі та поранені / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, Національна поліція

Російські окупанти вдарили КАБами по центру Білопілля в Сумській області. Внаслідок цього загинули та постраждали люди. Про це заявили в Сумській ОВА.

Ворог скинув на місто 4 авіабомби, три з яких влучили по центру. "Приліт" був по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок удару загинула одна жінка, ще троє людей поранені. Один постраждалий перебуває у важкому стані.

"Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої", – сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

відео дня

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки були зруйновані заклади торгівлі, пошкоджено приміщення міської ради та знищені машини.

Мер Білопілля Юрій Зарко заявив, що окупанти знищили всю інфраструктуру центру.

"Пошкоджень зазнали приміщення міськради, будинку культури, відділ Пенсійного фонду, магазини. Наразі мешканцям міста, чиї будинки пошкоджено, надають плівку, ОСБ-плити для усунення наслідків руйнувань", - сказав Зарко.

  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Сумська ОВА
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Національна поліція
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Національна поліція
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Національна поліція
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Національна поліція
  • Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня
    Удар КАБами по центру Білопілля 8 квітня фото: Національна поліція

Слід зазначити, шо внаслідок авіаудару по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Суми були поранені троє цивільних.

Реакція Зеленського на удар по Білопіллю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожий удар прямо по центру Білопілля в Сумській області.

"Багато пошкоджень міської забудови, є поранені. Станом на цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна потребує більших можливостей бити по РФ у відповідь - воєнних, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей.

"Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми повинні це забезпечити – усі у світі, хто справді цінує мир та прагне миру", - додав Зеленський.

Машини у вогні та знищені будівлі: РФ скинула одразу три КАБи на центр Білопілля
Що таке КАби? / Інфографіка: Главред

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Вибухи в Сумах - останні новини по темі

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" вдарив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли.

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