"Машенька, янгол на землі": у матінки Марії, яку вбило дерево в Києві, залишилося четверо дітей

Співчуття з приводу смерті жінки висловили парафіяни храму і розповіли, якою за життя була загибла.
У суботу, 20 листопада, в Києві трагічно загинула 35-літня жінка - під час хресного ходу на неї звалилося дерево. Від отриманих травм жінка померла на місці.
Загиблою виявилася матінка Марія - дружина настоятеля храму Преображення Господнього в Києві на Вирлиці протоієрея Сергія Коцаря.
Співчуття з приводу смерті жінки висловити парафіяни храму і розповіли, якою за життя була загибла.
Жінці було 35 років і у неї залишилося четверо дітей.Тепер їх старшу доньку і трьох синів протоієрей виховуватиме сам.
Ось що пишуть про матінку Марію у соцмережах:
- "Вона завжди ділилася любов'ю з усіма. У храмі лунав її дзвінкий голосок, завжди підійде, обійме, втішить, підтримає. Машенька, нехай Бог тебе зустріне у своєму царстві. Ангел на землі - це була вона"
- "Щирі співчуття. Знаю прекрасну сім'ю, співали в хорі. Дуже позитивна і весела Машенька ... так звали її всі. Царство Небесне!"
- "Завжди сумно, коли такі крихітні дітки залишаються без мами. Господи, візьми дітей під свою ласку й опіку і дай їм сили пережити непоправну втрату. Щирі співчуття рідним. Царство Небесне і вічний спокій Марії"
- "Просто не віриться, що так може загинути людина в одну мить, але на все воля Господа нашого, і тут ми безсилі, тільки Господь Бог дає життя і має право забирати його незалежно, в якому віці, так що нехай земля буде для неї пухом, а Бог простить їй гріхи і подарує Царство Небесне і міста покійного"
Раніше повідомлялося, що в Києві в суботу, 20 листопада, під час сильного пориву вітру дерево на смерть придавило жінку, їй було 35 років. Біда сталася під час хресного ходу до престольного свята у церкві святого мученика Валерія Мелітинського в Гідропарку. Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього на Вирлиці.
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