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Захарова "напророчила" терміни закінчення війни та влаштувала істерику через військову допомогу Україні

8 грудня 2022, 16:55
Захарова дуже розгнівалася через те, що адміністрація Байдена домагається від конгресу включення до бюджету на 2023 рік додаткової допомоги Києву.
Захарова 'напророчила' терміни закінчення війни та влаштувала істерику через військову допомогу Україні
Захарова обурилась на США за допомогу Україні / ua.depositphotos.com, МЗС РФ

Рупорка Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова обурилась на США, бо ті буцімто не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме як мінімум до 2025 року".

"Вашингтон планує підігрівати бойові дії в Україні як мінімум до кінця 2025 року – це вони самі планують, виходячи з тих документів, які ні від кого і не приховують", - сказала права рука Лаврова.

Ба більше, Захарова дуже розгнівалася через те, що адміністрація США Джо Байдена домагається від конгресу включення до бюджету на 2023 рік додаткової допомоги Києву у розмірі $37 млрд. Окрім того, вона влаштувала істерику, бо Київ отримує системи ППО від Заходу.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Україна отримала від Іспанії першу партію зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk. "Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші перші Hawk вже надані Іспанією", - написав міністр оборони Олексій Резніков. Глава українського Міноборони також наголосив, що Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.

Також повідомлялося, що Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги, який обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж всі попередні. В пакет увійде наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби тощо.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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війна в Україні Марія Захарова війна Росії та України
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