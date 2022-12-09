У ФРН анонсували пакет військової допомоги Україні з новітніми САУ RCH 155

Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети і 7 вантажівок.

ЗСУ озброять німецькими САУ RCH 155 / Pixabay, скріншот

Німеччина анонсувала передачу Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155.

Крім того, в новому пакеті військової допомоги також 80 пікапів, 7 вантажівок і 90 одиниць протидронного обладнання. Про це йдеться в повідомленні Посольства ФРН в Україні в сервісі мікроблогів Twitter.

"Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок і 90 одиниць протидронного обладнання. Протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo і 2 великовантажні сідлові тягачі M1070 Oshkosh", - йдеться в повідомленні.

RCH 155

155-мм САУ розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann в 2014 році. Оснащена автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 30 споряджених снарядів і 144 модульних метальних заряду.

САУ є більш легкою, більш мобільною, за рахунок колісного шасі, і більш дешевою у виробництві системою, що обслуговується тільки двома особами.

Також до цієї артилерійської системи може адаптуватися коротша 155 мм/L39 або навіть 105 мм гармата.

Характеристика:

Вага

Довжина 10,4 м;

Довжина ствола 7,88 м (52 калібру);

Ширина 2,99 м;

Висота 3,6 м;

Обслуга 2 (командир, водій).

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $ 400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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