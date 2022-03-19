Підставляють під кулі з білими пов’язками: російські орки прикриваються цивільними у Маріуполі

Маріуполь після обстрілів окупантами/ Reuters

Російські окупанти радять місцевим жителям у Маріуполі одягати білі пов’язки – мовляв, це їх виділятиме як цивільне населення. Проте так загарбники намагаються прикритися місцевим населенням і наражають людей на небезпеку. Адже з білими пов’язками ходять самі окупанти.

Таким чином окупанти хочуть, щоб пересічних мешканців плутали з російськими військовими. Про це повідомили у полку Азов.

"Увага!!! Окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами! За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки – ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Українські захисники закликали місцевих жителів бути обережними і не піддаватися на такі провокації путінської армії.

Раніше повідомлялося, що російські військові проводять псевдоевакуацію з тимчасово контрольованих окупантами районів блокадного Маріуполя. Жителів міста вивозять до Росії, при цьому забирають документи.

Також повідомлялося, що захисники України з полку Азов здійснили результативний рейд у тил російських окупантів у Маріуполі. Під час спецоперації були знищені склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, взвод піхоти.

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