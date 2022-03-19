Знищили офіцерів і взвод піхоти: Азов "прорідив" тили РФ у Маріуполі

/ From-ua.com

Захисники України з полку Азов здійснили результативний рейд у тил російських окупантів у Маріуполі.

Як розповіли у прес-службі Азова, 19 березня під час спецоперації бійці провели рейд по ворожому командному пункту управління і тиловому пункту управління.

В ході спецоперації були знищені склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти.

В Азові додали, що також знищено танк, 2 бронетранспортери та вантажні автомобілі окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ припинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.

Про це один з командирів Азова Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.

"Щоденні спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом. Тепер їх техніка разом з деякими російськими солдатами плаває в річці Ірпінь. Влітку заберемо!", - написав Жорін.

Читайте ще: