Маломуж спрогнозував, як вплине підрив Каховської ГЕС на наступ ЗСУ

Якщо ЗСУ просуватимуться на півдні на плечах у росіян, які панікуватимуть, каже генерал Маломуж, то з'явиться передумова для заходу до Криму.

https://glavred.net/ukraine/malomuzh-sprognoziroval-kak-povliyaet-podryv-kahovskoy-ges-na-nastuplenie-vsu-10476523.html Посилання скопійоване

Генерал Маломуж переконаний, що підрив Каховської ГЕС не завадить українському наступу / колаж Главред, фото УНІАН

Нещодавній підрив російськими окупантами Каховської ГЕС не завадить ЗСУ звільнити від військ РФ південь та схід України.

Про це розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

"Мій прогноз не змінюється, навіть незважаючи на останні події. Переконаний, що протягом півроку ми звільнимо південь і схід України, а за оптимістичного сценарію – ще й зайдемо до Криму і звільнимо його. Якщо ми будемо просуватися на півдні на плечах у росіян, які будуть панікувати і відступати, це стане відмінною передумовою для Заходу в Крим. Також потрібно буде одночасно знищити Кримський міст далекобійними ракетами і безпілотниками і Чорноморський флот РФ. Коли ми нейтралізуємо ці два фактори, Крим стане пасткою для росіян, і тоді ніщо не завадить нам звільнити півострів", − сказав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Дивіться відео - "ЗСУ пішли в широкий наступ у Бахмуті - заступник міністра оборони Ганна Маляр":

Інші новини: