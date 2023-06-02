Все в диму: російські добровольці знищили окупантів в Шебекіно

Російські добровольці звільняють землі РФ від російських окупантів. Над прикордонним містом Шебекіно у Бєлгородській області підіймається густий дим. Це результат роботи Легіону "Свобода России". Відео вже розлетілось у Мережі.
Бійці легіону заявили, що вони знищили "зосередження ворожих військ у місті".
"У Шебекіно "заметался пожар голубой", - написали добровольці.
Вони зазначили, що це ще не кінець і російські добровольці будуть рухатись далі, щоб вся Росія була вільною.
Дивіться відео про "прильоти" по Шебекіно:
Пізніше у Мережі з'явилося відео із самого Шебекіно. На кадрах видно величезний стовп густого чорного диму.
Дивіться відео про "приліт" Шебекіно:
Операція добровольців Росії в Бєлгородській області
Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії 22 травня опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області. Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Бєлгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.
У Міністерстві оборони окупантів РФ 23 травня заявили, що російські війська, мовляв, "знищили" сили і засоби добровольців у Бєлгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.
Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів про цілі добровольців Росії:
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