Все в диму: російські добровольці знищили окупантів в Шебекіно

Бійці з Легіону "Свобода России" заявили, що вони рухаються далі з метою звільнення всієї РФ.

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Російські добровольці звільняють Шебекіно / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/legionoffreedom

Російські добровольці звільняють землі РФ від російських окупантів. Над прикордонним містом Шебекіно у Бєлгородській області підіймається густий дим. Це результат роботи Легіону "Свобода России". Відео вже розлетілось у Мережі.

Бійці легіону заявили, що вони знищили "зосередження ворожих військ у місті".

"У Шебекіно "заметался пожар голубой", - написали добровольці.

Вони зазначили, що це ще не кінець і російські добровольці будуть рухатись далі, щоб вся Росія була вільною.

Дивіться відео про "прильоти" по Шебекіно:

Російські добровольці звільняють Шебекіно / фото: скриншот

Пізніше у Мережі з'явилося відео із самого Шебекіно. На кадрах видно величезний стовп густого чорного диму.

Дивіться відео про "приліт" Шебекіно:

Російські добровольці звільняють Шебекіно / фото: скріншот

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії 22 травня опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області. Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Бєлгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У Міністерстві оборони окупантів РФ 23 травня заявили, що російські війська, мовляв, "знищили" сили і засоби добровольців у Бєлгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів про цілі добровольців Росії:

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