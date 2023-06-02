"Подавляться кров'ю своїх дітей": блогерка розізлилась через роботу Patriot

Жінку розлютила робота системи ППО Patriot, бо вона їй "не дає спати".

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Блогерка з Києва накинулася на українців і розлютилася через Patriot / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Блогерка з Києва Катерина спочатку попросила прибрати систему ППО Patriot з Києва, щоб вона не заважала їй спати. А після критики, яка посипалася на неї від аудиторії, жінка і зовсім почала публікувати ще більш скандальні заяви.

Такі висловлювання вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Після хейту жінка закрила свій профіль, але відео поширилося в Мережі.

У ньому блогерка каже, що ППО потрібно поставити десь на західній Україні. При цьому вона не замислюється про те, що без ППО російські ракети долітатимуть до своєї цілі.

"Сьогодні мучить одне питання, а чи можна цей Patriot забрати кудись, наприклад, на захід України. Щоб просто виспатися, нехай трохи вони не сплять. Бо дуже розслабилися навіть під час комендантської години. А ми поспимо", — сказала Катерина.

Дивіться відео зі скандальною блогеркою:

Блогерка з Києва накинулася на українців і розлютилася через Patriot / фото: скріншот

Пізніше вона написала, що заявила, що Україна нібито втілюється "пухнастою" і додала, що війна "вигідна Штатам".

"Сподіваюся "пухнастики" (українці - ред.) подавляться кров'ю своїх дітей. А люди відкриють очі і зрозуміють, що нас тут усіх уб'ють. А хто не загине від ракет — помре від голоду", — написала скандальна блогерка.

скандальна блогерка / фото: скріншот

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Пізніше стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло.

Дивіться відео Главреда про обстріл Києва в ніч на 1 червня:

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