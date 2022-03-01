Українські оператори обрубали зв'язок окупантам

Українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами в свої мережі.

Позбувшись можливості телефонувати за своїми номерами, окупаційні війська все частіше відбирають телефони у громадян, повідомляє Держспецзв'язку.

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператору і попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непросте завдання. Однак це дуже важливо - знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом - від цього залежить безпека нашої держави і життя українців", - йдеться в повідомленні відомства.

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"На Харківщині панянка спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова Кінь на скаку це вже атстой... Будь, як жінка з Харкова!", - відзначили її дії в сухопутних військах України.

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Також, як розповів радник голови офісу президента Олексій Арестович, у Бучі місцеві жителі допомогли українським військам у боротьбі з окупаційними російськими силами.

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