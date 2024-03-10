Чи відправлять на фронт людей з інвалідністю: у Раді говорять про врегулювання питання

В Україні планують посилити мобілізацію і розглядають низку поправок до законопроєкту №10449. Водночас депутати хочуть врегулювати питання про мобілізацію людей з інвалідністю I, II і III групи та тих, хто доглядає за ними. Про це заявив голова "Слуги народу" Давид Арахамія в Telegram.
Розглядати поправки почнуть уже наступного тижня.
"У чинному законодавстві передбачено одного доглядача на одну людину з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд. Наголошую, що наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати", - написав Арахамія.відео дня
Також планують розібратися з питань про відстрочку аспірантів. Депутати хочуть надавати їм відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 роках була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ та організацій. З 2022 року в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація.
Загалом за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у парламентському Комітеті з питань нацбезпеки і оборони наразі активно обговорюється одне обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації - це щодо їхнього права на керування транспортними засобами. Про це заявив член комітету і народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.
Мобілізаційний потенціал України становить близько 5 мільйонів осіб, з яких приблизно 2,5 мільйона готові вступити на військову службу. Про це повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.
В Україні зараз докладають зусиль, щоб встановити критерії справедливого бронювання працівників від військової мобілізації. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що для забезпечення одного військовослужбовця необхідно 8 платників податків.
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